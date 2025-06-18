Поддержка промышленности Псковской области по линии Минпромторга превысила миллиард рублей

09:22, 18 июня 2025, ПАИ

1,3 млрд рублей составила поддержка промышленных предприятий Псковской области по линии Минпромторга РФ, сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в СЗФО под председательством Александра Гуцана. Видео с заседания глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

«У нас сохраняется устойчивая тенденция к развитию. По итогам прошлого года индекс промышленного производства составил 107,7 % и на три процентных пункта выше среднероссийского показателя. За январь – апрель 2025 года индекс – 107 %. Во многом рост, конечно, обеспечивает реализация профильных национальных проектов и целевая адресная поддержка Минпромторга, за что коллегам отдельные слова благодарности», – сказал губернатор.

В частности, с 2019 года по линии Минпромторга поддержка промышленных предприятий Псковской области составила 1,3 млрд рублей, уточнил он. «Это включает средства на докапитализацию регионального фонда развития промышленности. На настоящий момент капитализация фонда составляет почти полмиллиарда рублей. С 2021 по 2024 год благодаря этому поддержаны 18 проектов наших предприятий. Федеральным фондом развития промышленности профинансировано 11 заявок на общую сумму 10,1 миллиарда рублей. Благодаря этому реализованы следующие проекты: строительство воздухоразделительного завода для производства сжиженного кислорода, азота, аргона на территории особой экономической зоны «Моглино», строительство завода «Титан-Полимер», реализация приоритетного проекта ВАЗ «Импульс» по производству промышленных свинцово-кислотных герметизированных аккумуляторов», – рассказал Михаил Ведерников.

В 2025 году в Фонд развития промышленности подали заявки «СКТ-сервис» на сумму почти 130 млн рублей, АО «ПЭМЗ» на сумму почти 188 млн рублей и ООО «Бетамед» на сумму полмиллиарда рублей. «Бетамед» заём уже предоставлен, остальные заявки находятся на рассмотрении», – заключил псковский губернатор.