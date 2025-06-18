Сбербанк с начала года помог сохранить россиянам от мошенников более 170 млрд рублей

16:18, 18 июня 2025, ПАИ

Специалисты Сбербанка с начала 2025 года смогли предотвратить хищение у клиентов более 170 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью ТАСС в преддверии XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«В этом году мошенники безуспешно пытались похитить у наших клиентов более 170 миллиардов рублей. Мы также вернули с начала года со счетов дроперов 1,7 миллиарда рублей – больше, чем за весь прошлый год», – рассказал Станислав Кузнецов.

Наибольшую угрозу сегодня представляют преступные группы, действующие из-за рубежа, в частности с территории Украины, напомнил заместитель председателя правления Сбербанка. Потери жителей России от действий кибермошенников в 2025 году могут превысить 330 миллиардов рублей, считает он.

«По нашим оценкам, с начала года мошенники похитили у россиян более 80 миллиардов рублей, это больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если динамика сохранится, то ущерб по итогам года может составить 330–340 миллиардов рублей», – отметил Станислав Кузнецов.

Сбербанк предлагает и реализует эффективные меры борьбы с мошенничеством. В качестве ещё одной меры специалисты организации предложили создать на базе национального координационного центра единую цифровую платформу учёта киберпреступлений. Система будет использовать искусственный интеллект для анализа инцидентов в реальном времени и выработки предупредительных мер.

Напомним, что XXVIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) начал работу в Санкт-Петербурге сегодня, 18 июня. Он продлится по 21 июня.

Главная тема форума в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». В центре внимания – поиск общих ориентиров в условиях глобальной турбулентности, переосмысление моделей сотрудничества и формирование основ устойчивого развития.

Церемония открытия форума состоится в четверг, 19 июня. На пленарном заседании форума в пятницу, 20 июня, традиционно выступит президент России Владимир Путин.

Отметим, что Петербургский международный экономический форум проходит с 1997 года. За это время его стали называть «русским Давосом», проводя аналогию с Давосским экономическим форумом в Швейцарии. На площадке ПМЭФ традиционно встречаются первые лица государств, министры, руководители корпораций, предприниматели.

Как проходил Петербургский международный экономический форум в прошлом году, читайте в специальном сюжете ПАИ.