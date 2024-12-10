Два пожара произошло в Псковской области за сутки

09:41, 10 декабря 2024, ПАИ

Два пожара произошло в Псковской области за сутки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В частности, в деревне Звоны Опочецкого муниципального округа загорелся автомобиль ГАЗ. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки в салоне автомобиля. Вызов поступил в 8:57.

Кроме того, ещё один пожар произошел на улице Островских Молодогвардейцев в Острове. Там в жилом доме загорелась комната. По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.