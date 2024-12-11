Аудиогид по барсикам хотят разработать в Пскове

18:37, 11 декабря 2024, ПАИ

Аудиогид по барсикам хотят разработать в Пскове, рассказала председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Кристина Кобызь в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове сегодня, 11 декабря.

«У нас есть идея создать аудиогид по барсикам. У нас есть чат-бот по ним, и мы хотим его озвучить. Уже получаем фидбек, что кому-то было интересно походить и послушать информацию. Надо к всяким туристам быть готовыми», – отметила Кристина Кобызь.

Всего в Пскове есть около восьми аудиогидов, уточнила она.