Служебный автомобиль приобрели для Опочецкой стоматологической поликлинике по нацпроекту

19:17, 11 декабря 2024, ПАИ

Медицинские организации начинают подводить итоги реализации президентского национального проекта «Здравоохранение», действие которого заканчивается в этом году, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Благодаря нац проекту «Здравоохранение» в Опочецкой стоматологической поликлинике удалось заменить окна и двери. Также появился дефибриллятор, аппарат для СМВ-терапии, паровые стерилизаторы для обработки инструментария, шкафы медицинские для хранения медицинских изделий.

Для нужд поликлиники приобретён служебный автомобиль «Лада Гранта».

«Все это сказалось самым положительным образов на нашей работе и удовлетворённости пациентов комфортными условиями» - отмечает главный врач Татьяна Царева.

Ранее сообщалось, что в деревне Вязье Дедовичского района возвели новый модульный фельдшерско-акушерский пункт по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».