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Общество

Новую мебель поставили в Опочецкую стоматологическую поликлинику 

Медицинскую мебель и три автоклава для стерилизации медицинских инструментов поставили в Опочецкую стоматологическую поликлинику в рамках президентского национального проекта «Здравоохранение». Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению региона.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

«В стоматологических кабинетах все инструменты многоразового использования подлежат стерилизации. Полный цикл обработки включает дезинфекцию, предстерилизационную очистку, автоклавирование, хранение», – рассказали в комитете.

Там сообщили, что автоклав для стерилизации – это современное оборудование, предназначенное для обеззараживания стоматологического инструмента. Обработка происходит за счёт пара высокого давления и температуры.

Ранее в 2022 году в поликлинике начали работу новые стоматологические установки, которые удалось приобрести также благодаря нацпроекту.

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