Новую мебель поставили в Опочецкую стоматологическую поликлинику

10:34, 04 мая 2024, ПАИ

Медицинскую мебель и три автоклава для стерилизации медицинских инструментов поставили в Опочецкую стоматологическую поликлинику в рамках президентского национального проекта «Здравоохранение». Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению региона.

«В стоматологических кабинетах все инструменты многоразового использования подлежат стерилизации. Полный цикл обработки включает дезинфекцию, предстерилизационную очистку, автоклавирование, хранение», – рассказали в комитете.

Там сообщили, что автоклав для стерилизации – это современное оборудование, предназначенное для обеззараживания стоматологического инструмента. Обработка происходит за счёт пара высокого давления и температуры.

Ранее в 2022 году в поликлинике начали работу новые стоматологические установки, которые удалось приобрести также благодаря нацпроекту.