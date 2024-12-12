Студентка сельхозакадемии из Идрицы стала лауреатом нацпремии за разработку устройства для внесения удобрений

11:22, 12 декабря 2024, ПАИ

Жительница Идрицы (Себежский район), студентка четвертого курса Великолукской государственной сельхозакадемии Мария Морозова стала лауреатом национальной премии имени Александра Ижевского, сообщает районная газета «Призыв».

Мария Морозова получила димплом номинации «Конструирование сельскохозяйственных машин и оборудования».

«Ижевский разрабатывал именно сельхозмашины, поэтому конкурс проводится в основном среди студентов сельскохозяйственных вузов. У меня уже был опыт участия, в том году получила диплом участника за курсовую работу. Поняла, что все очень серьезно, и решила, что буду участвовать снова, – рассказала Мария. – В этом году предоставила преддипломный проект «Устройство для внутрипочвенного внесения сыпучих органических удобрений». Мой научный руководитель Ирина Владимировна Коркунова предложила идею разработки устройства, которое будет монтироваться на разбрасыватель органических удобрений. Работа над проектом длилась больше года. Одним из условий изобретения была жизнеспособность модели. Конечно, пользоваться химическими удобрениями дешевле и проще, но я уверена – будущее за органикой».

Мария – будущий агроинженер, но уже получила подработку. После практики на третьем курсе, которую она проходила в одной из организаций Великолукского района, руководство предложило девушке подработку после учебы. «Я согласилась. Знала, что работа будет нужна, коллектив молодой, в основном механики, мы «на одной волне». После занятий работаю, мне очень нравится», – поделилась Мария.

Учредитель премии имени Ижевского – ассоциация «Росспецмаш». Конкурс проходит при поддержке Минпромторга России и Союза машиностроителей России.