Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП с участием фуры в Псковской области
Столкновение легкового автомобиля с большегрузом произошло на трассе в Великолукском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В результате аварии мужчину выбросило из легкового автомобиля. В ДТП один человек погиб, трое пострадали. Помощь им оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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14 декабря 2024
Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП с участием фуры в Псковской области