Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП с участием фуры в Псковской области

14:19, 14 декабря 2024, ПАИ

Столкновение легкового автомобиля с большегрузом произошло на трассе в Великолукском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате аварии мужчину выбросило из легкового автомобиля. В ДТП один человек погиб, трое пострадали. Помощь им оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.