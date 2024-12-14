Мачту освещения в Пскове протаранил автомобиль
В Пскове автомобиль протаранил мачту освещения, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка ПАИ».
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
21-летний водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением и протаранил мачту освещения на улице Рельсовой.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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