Наркоплантацию в гараже накрыли силовики в Пскове

13:29, 11 августа 2026, ПАИ

Деятельность псковича, который выращивал наркорастения, пресекли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, 56-летний мужчина в специально оборудованном гараже в Пскове выращивал кусты конопли. При проведении оперативно-разыскных мероприятий на месте происшествия обнаружили части растений конопли. Общая масса изъятого составила более двух с половиной килограммов, в сухом виде – 663 грамма, что является крупным размером.



Фото: УМВД России по Псковской области



Фото: УМВД России по Псковской области



Фото: УМВД России по Псковской области





В отношении подозреваемого следственный отдел Следственного управления УМВД России по Псковской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до десяти лет.

В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.