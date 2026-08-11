Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Наркоплантацию в гараже накрыли силовики в Пскове

Деятельность псковича, который выращивал наркорастения, пресекли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, 56-летний мужчина в специально оборудованном гараже в Пскове выращивал кусты конопли. При проведении оперативно-разыскных мероприятий на месте происшествия обнаружили части растений конопли. Общая масса изъятого составила более двух с половиной килограммов, в сухом виде – 663 грамма, что является крупным размером.

  • Кусты конопли в гараже в Пскове
    Фото: УМВД России по Псковской области
  • Кусты конопли в гараже в Пскове
    Фото: УМВД России по Псковской области
  • Кусты конопли в гараже в Пскове
    Фото: УМВД России по Псковской области

В отношении подозреваемого следственный отдел Следственного управления УМВД России по Псковской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до десяти лет.

В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






11 августа 2026

Наркоплантацию в гараже накрыли силовики в Пскове
11 августа 2026

Жителя Печор обвиняют в контрабанде военной техники в страны ЕС и на Украину
11 августа 2026

Дом и 850 рулонов сена сгорели в Псковской области за сутки
10 августа 2026

Водитель Priora пострадал в лобовом столкновении с Opel в Куньинском районе
10 августа 2026

Великолучанин отправился в тюрьму за нанесённое знакомому ножевое ранение
10 августа 2026

Жилой дом горит в Усвятах
10 августа 2026

Семь пожаров произошло в Псковской области в выходные
10 августа 2026

Тело мужчины обнаружили на берегу озера в Стругокрасненском районе

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...