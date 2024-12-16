У россиян будет три выходных перед основными новогодними праздниками

09:33, 16 декабря 2024, ПАИ

Россияне перед новогодними каникулами будут отдыхать три дня: 29, 30 и 31 декабря, напомнил министр труда и социального развития России Антон Котяков. Об этом пишет «Известия».

«У нас 29, 30, 31 — три дня выходных», — сказал Котяков.

30 декабря будет выходным за счет переноса рабочего дня на субботу, 28 декабря. Выходной, который выпадает на 7 января, перенесли на 31 декабря.

Всего новогодние праздники продлятся 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.