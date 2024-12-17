Почти 37 млрд рублей поступило в консолидированный бюджет Псковской области

11:39, 17 декабря 2024, ПАИ

36,7 миллиарда рублей поступило в консолидированный бюджет Псковской области за прошедшие 11 месяцев 2024 года, что больше на 11,5 %, или на 3,8 миллиарда рублей, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом корреспонденту ПАИ рассказала руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова.

С января по ноябрь этого года значительный прирост поступлений составил сбор НДФЛ – псковичи оплатили на 21 % налогов на доходы физических лиц больше, чем в прошлом году, а итоговая сумма составила 14,9 миллиарда рублей. Увеличению поступлений НДФЛ поспособствовали рост средней заработной платы, принёсший 2,3 миллиарда рублей, а также рост дивидендных выплат, прибавивший 156 миллионов рублей. Прибыль с доходов физлиц, подлежащих самостоятельному декларированию, принесла 78 миллионов рублей.

Также отмечен прирост поступлений на 33 % по совокупным налогам – в этом году сумма составила 3,7 миллиарда рублей, что на 908 миллионов рублей больше, чем годом ранее. Наибольший прирост поступлений был отмечен по налогу, который взимается по упрощённой системе налогообложения, – он вырос на 798 миллионов рублей.

Налоги на имущество возросли на 6 %, или на 183 миллиона рублей, и принесли в консолидированный бюджет Псковской области 3,1 миллиарда рублей. Из них – налоги на имущество организаций – они выросли на 6 %, или на 100 миллионов рублей, до 1,8 миллиарда рублей, а у физических лиц – на 7 %, или на девять миллионов рублей, до 140 миллионов рублей.

Сумма поступлений по земельному налогу с января по ноябрь 2024 года составила 371 миллион рублей, превысив показатели аналогичного периода 2023 года на 5 %, или на 18 миллионов рублей. Поступления от физлиц принесли пять миллионов рублей с итоговой суммой 186 миллионов рублей, а от юрлиц – 13 миллионов рублей, до 185 миллионов рублей.

На 7 % увеличились взносы по транспортному налогу – в этом году конечная сумма составила 849 миллионов рублей, 166 миллионов рублей из которых принесли юридические лица, а физические лица – 683 миллиона рублей. Последние демонстрируют стабильный рост в связи с поступлениями в счёт погашения задолженности, отметила руководитель регионального УФНС России.

Налог на прибыль организаций сократился на 7 %, или на 420 миллионов рублей. В 2024 году он принёс всего 5,5 миллиарда рублей, что объясняется снижением исчисленной суммы налога и авансовых платежей за три, шесть и девять месяцев нынешнего года в связи со снижением налогооблагаемой базы на 387 миллионов рублей для банка с государственным управлением и на 407 миллионов рублей для местного производителя электротехнического оборудования.

Перераспределяемые доходы от налога на прибыль, акцизов и пени с января по ноябрь этого года принесли 9,1 миллиарда рублей, что больше на 401 миллион рублей, или на 5 %, чем за аналогичный период 2023 года.

Напомним, что за прошедшие 11 месяцев 2024 года псковичи внесли 23,4 миллиарда рублей в консолидированный бюджет Псковской области – сумма страховых взносов выросла на 22 %.