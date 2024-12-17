Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Почти 37 млрд рублей поступило в консолидированный бюджет Псковской области

36,7 миллиарда рублей поступило в консолидированный бюджет Псковской области за прошедшие 11 месяцев 2024 года, что больше на 11,5 %, или на 3,8 миллиарда рублей, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом корреспонденту ПАИ рассказала руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова.

Сбор по НДФЛ составил почти 15 млрд рублей. Фото: ПАИ

С января по ноябрь этого года значительный прирост поступлений составил сбор НДФЛ – псковичи оплатили на 21 % налогов на доходы физических лиц больше, чем в прошлом году, а итоговая сумма составила 14,9 миллиарда рублей. Увеличению поступлений НДФЛ поспособствовали рост средней заработной платы, принёсший 2,3 миллиарда рублей, а также рост дивидендных выплат, прибавивший 156 миллионов рублей. Прибыль с доходов физлиц, подлежащих самостоятельному декларированию, принесла 78 миллионов рублей.

Также отмечен прирост поступлений на 33 % по совокупным налогам – в этом году сумма составила 3,7 миллиарда рублей, что на 908 миллионов рублей больше, чем годом ранее. Наибольший прирост поступлений был отмечен по налогу, который взимается по упрощённой системе налогообложения, – он вырос на 798 миллионов рублей.

Анна Кутузова: «Сумма поступлений налогов по упрощённой системе налогообложения выросла на 798 миллионов рублей». Фото: ПАИ

Налоги на имущество возросли на 6 %, или на 183 миллиона рублей, и принесли в консолидированный бюджет Псковской области 3,1 миллиарда рублей. Из них – налоги на имущество организаций – они выросли на 6 %, или на 100 миллионов рублей, до 1,8 миллиарда рублей, а у физических лиц – на 7 %, или на девять миллионов рублей, до 140 миллионов рублей.

Сумма поступлений по земельному налогу с января по ноябрь 2024 года составила 371 миллион рублей, превысив показатели аналогичного периода 2023 года на 5 %, или на 18 миллионов рублей. Поступления от физлиц принесли пять миллионов рублей с итоговой суммой 186 миллионов рублей, а от юрлиц – 13 миллионов рублей, до 185 миллионов рублей.

На 7 % увеличились взносы по транспортному налогу – в этом году конечная сумма составила 849 миллионов рублей, 166 миллионов рублей из которых принесли юридические лица, а физические лица – 683 миллиона рублей. Последние демонстрируют стабильный рост в связи с поступлениями в счёт погашения задолженности, отметила руководитель регионального УФНС России.

В 2024 году налогоплательщики активно уплачивают задолженности по транспортному налогу. Фото: ПАИ

Налог на прибыль организаций сократился на 7 %, или на 420 миллионов рублей. В 2024 году он принёс всего 5,5 миллиарда рублей, что объясняется снижением исчисленной суммы налога и авансовых платежей за три, шесть и девять месяцев нынешнего года в связи со снижением налогооблагаемой базы на 387 миллионов рублей для банка с государственным управлением и на 407 миллионов рублей для местного производителя электротехнического оборудования.

Перераспределяемые доходы от налога на прибыль, акцизов и пени с января по ноябрь этого года принесли 9,1 миллиарда рублей, что больше на 401 миллион рублей, или на 5 %, чем за аналогичный период 2023 года.

Напомним, что за прошедшие 11 месяцев 2024 года псковичи внесли 23,4 миллиарда рублей в консолидированный бюджет Псковской области – сумма страховых взносов выросла на 22 %.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 декабря 2024

Почти 37 млрд рублей поступило в консолидированный бюджет Псковской области
16 декабря 2024

Какие схемы обмана чаще всего используют мошенники, рассказали псковичам
16 декабря 2024

Об опасности нелегальных кредиторов предупредил эксперт
16 декабря 2024

Кто может стать жертвой финансовой пирамиды, рассказал эксперт
16 декабря 2024

Десятый выпуск программы «Копилка»: ставка обмана и финансовые пирамиды
16 декабря 2024

Пскович Вячеслав Гордин стал победителем всероссийской премии «Лучший DIY-блогер 2024»
16 декабря 2024

Организатор и ведущий праздничных мероприятий Павел Смольников станет гостем программы «Бизнес-ланч»
16 декабря 2024

Лишь 8% псковских семей в состоянии купить в кредит автомобиль дороже миллиона рублей

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...