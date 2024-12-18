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Общество

С 2020 года в Псковской области не зафиксировано инцидентов, связанных с фейерверками

Пожаров, травматизма и гибели людей от пиротехнический изделий не зарегистрировано в Псковской области с 2020 года, сообщил начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий регионального ГУ МЧС России Антон Захаревский в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 18 декабря.

Фото: ПАИ

Последнее происшествие, связанное с фейерверками, было зарегистрировано в 2019 году, тогда пиротехника попала в автомобиль и он сгорел.

«Люди поставят пиротехнику, подожгут, она наклонилась и упала – и пошли залпы, но к ней уже не подойдёшь. Ну попала, да, не повезло», – отметил Антон Захаревский.

Необходимо соблюдать инструкцию по запуску пиротехники, которая написана на коробке, подчеркнул гость эфира.

Кроме того он уточнил, что с 1 марта 2023 года внесли изменения в правила противопожарного режима, и теперь нельзя зажигать бенгальские огни, а также поджигать хлопушки в доме.

Напомним, что в Псковской области с июля 2023 года действует запрет на запуск салютов. Исключение составляют хлопушки, бенгальские огни и другие изделия, соответствующие первому классу потенциальной опасности. Однако в новогоднюю ночь в Псковской области можно будет запускать салюты.

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