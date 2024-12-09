В новогоднюю ночь в Псковской области можно будет запускать салюты
В новогоднюю ночь в Псковской области можно будет запускать салюты, рассказал губернатор Михаил Ведерников в ходе прямой линии на телеканале «Россия 24» в понедельник, 9 декабря.
«Мы дали рекомендацию муниципальным органам власти их [салюты. – ПАИ] не проводить и не тратить на это деньги. В этом году их действительно есть куда потратить, есть более первоочередные задачи», – отметил губернатор.
Псковичи же смогут запускать салюты первой и второй категории с 00:00 31 декабря до 10:00 2 января. «Первая и вторая категория, то есть любительские салюты использовать в это время можно», – заключил глава региона.
Напомним, прямая линия губернатора Псковской Михаила Ведерникова проходит уже традиционно, в восьмой раз. На неё поступило более 1,5 тысячи вопросов. Обращения, на которые глава региона не успеет дать ответы во время прямого эфира, будут взяты в работу.
Псковский следователь совместно с участником СВО провели профилактический урок для школьников
Как Псковская область готовится отметить 80-летие Великой Победы, рассказал Михаил Ведерников
Любимое мороженое, совет маленькому себе и волнение перед встречей с президентом: Михаил Ведерников ответил на блиц-опрос