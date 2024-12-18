13 точек по продаже пиротехники работает в Псковской области

16:57, 18 декабря 2024, ПАИ

13 точек по продаже пиротехники работает в Псковской области в этом году, сообщил начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий регионального ГУ МЧС России Антон Захаревский в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 18 декабря.

«У нас сейчас введён запрет на проведение проверок постановлением Правительства РФ № 336. Проверки мы проводим только в отношении чрезвычайно высокого и высокого риска. Внеплановые проверки проводят по некоторым основаниям. В настоящий момент у нас нет законных оснований, чтобы выйти и проверить эти точки, но профилактическую работу никто не отменял, применяемую именно к продаже: что должно быть, какая документация, сертификаты на пиротехнику, условия её хранения», – отметил Антон Захаревский.

Многие точки ещё не открылись, уточнил гость эфира. «Пока информации о неправильной продаже к нам не поступает. До 2020 года приходила информация, что где-то неправильно торгуют. В прошлый и позапрошлый года не поступало к нам практически ни одной жалобы, что где-то идёт неправильная продажа», – заметил Антон Захаревский.

Отметим, что на правовом портале Псковской области опубликовано распоряжение КЧС региона «О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в период новогодних каникул и празднования Рождества Христова». В частности, распоряжение обязывает глав муниципалитетов на муниципальных комиссиях по ЧС рассмотреть вопрос об определении площадок (мест), предназначенных для безопасного запуска пиротехнических изделий населением с 00:00 31 декабря до 10:00 2 января, и информировании населения о расположении таких площадок (мест).

Антон Захаревский заметил, что на учёт уже взято шесть таких площадок, однако количество может увеличиться.

Напомним, что в Псковской области с июля 2023 года действует запрет на запуск салютов. Исключение составляют хлопушки, бенгальские огни и другие изделия, соответствующие первому классу потенциальной опасности. Однако в новогоднюю ночь в Псковской области можно будет запускать салюты.