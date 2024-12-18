Итоговое волонтёрское мероприятие прошло в Псковской области

Ежегодное итоговое волонтёрское мероприятие «Доброволец Псковской области» прошло в региональном Доме молодёжи в Пскове. Площадку посетил губернатор Михаил Ведерников. Глава региона наградил псковских волонтёров, а также рассказал, что у добровольцев в регионе появятся дополнительные привилегии.

На мероприятии собрались представители социально ориентированных НКО, штабов «Мы вместе», «Добро.Центров», участников гуманитарных миссий и бизнес-сообщества.

За форумом наблюдала фотокорреспондент ПАИ Валерия Ковалёва.