Итоговое волонтёрское мероприятие прошло в Псковской области

Ежегодное итоговое волонтёрское мероприятие «Доброволец Псковской области» прошло в региональном Доме молодёжи в Пскове. Площадку посетил губернатор Михаил Ведерников. Глава региона наградил псковских волонтёров, а также рассказал, что у добровольцев в регионе появятся дополнительные привилегии.
На мероприятии собрались представители социально ориентированных НКО, штабов «Мы вместе», «Добро.Центров», участников гуманитарных миссий и бизнес-сообщества.
За форумом наблюдала фотокорреспондент ПАИ Валерия Ковалёва.
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ, 16:31, 18 декабря 2024, ПАИ
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