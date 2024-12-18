У волонтёров в Псковской области появятся дополнительные привилегии

13:10, 18 декабря 2024, ПАИ

У волонтёров в Псковской области появятся дополнительные привилегии, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своей речи на площадке итогового волонтёрского мероприятия «Доброволец Псковской области», передаёт корреспондент ПАИ.

«В 2025 году планируем принять дополнительный комплекс мер поддержки волонтёров, чтобы замотивировать вас на новые дела и привлечь как можно больше людей в ваши ряды. О чём речь? Предоставление грантов на поддержку добровольцев, возможность бесплатно посещать культурные мероприятия, создание видеороликов о деятельности добровольцев, проведение обучения и стажировок», - перечислил Михаил Ведерников.

Он также подчеркнул, что 2025 год станет особенным, так как в мае будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. «Нам тоже понадобится ваша помощь, очень на неё рассчитываем», – отметил губернатор, уточнив, что в регионе официально зарегистрировано больше 20 тысяч волонтёров.

Михаил Ведерников напомнил также, что в регионе действуют 27 штабов всероссийской акции «Мы вместе». Благодаря их работе удалось собрать и отправить на СВО больше 20 тысяч тонн грузов. «В рейтинге работы таких штабов Псковская область в России занимает четвёртое место. Это очень достойный результат», – заявил глава региона.