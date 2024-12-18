Михаил Ведерников посетил итоговое мероприятие «Доброволец Псковской области»

12:14, 18 декабря 2024, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников посетил площадку итогового волонтёрского мероприятия «Доброволец Псковской области» в Пскове в среду, 18 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

В первую очередь глава региона ознакомился с работой штаба волонтеров по подготовке и проведению празднования 80-летия Победы. Врио председателя регионального комитета по молодежной политике Дмитрий Яковлев рассказал ему и вице-губернатору Ольге Тимофеевой, каким образом строится работа штаба.

Михаил Ведерников осмотрел интерактивные площадки Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», Псковской региональной общественной организации «Экомышление».