Михаил Ведерников наградил псковских волонтёров

12:27, 18 декабря 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил волонтёров на площадке итогового добровольческого мероприятия в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Глава региона вручил три благодарственных письма от президента России Владимира Путина за активное участие в работе и подготовке выборов главы государства, а также благодарственные письма за помощь участникам СВО от правительства региона.

Перед церемонией Михаил Ведерников ознакомился с работой штаба волонтёров по подготовке и проведению празднования 80-летия Победы. Врио председателя регионального комитета по молодежной политике Дмитрий Яковлев рассказал ему и вице-губернатору Ольге Тимофеевой, каким образом строится работа штаба.

Губернатор также осмотрел интерактивные площадки Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», Псковского экологического движения экологического центра «Экомышление».