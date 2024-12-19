Таксист из Пскова украл карточку пассажира и потратил деньги на ставки

13:54, 19 декабря 2024, ПАИ

56-летний таксист из Пскова украл карточку пассажира и потратил деньги на ставки, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

Карточку мужчина обнаружил в своем служебном автомобиле, с ней он отправился в один из букмекерских клубов, где сделал шесть ставок на 18 тысяч рублей.

На следующий день его нашла полиция. Таксист признал свою вину и выплатил пострадавшему нанесённый ущерб. Теперь псковичу грозит шесть лет колонии.