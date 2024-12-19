Россия мало от кого зависит и может уверенно держаться на ногах – Владимир Путин

14:32, 19 декабря 2024, ПАИ

Россия мало от кого зависит и может уверенно держаться на ногах, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы уже мало от кого зависим. Мы в состоянии уверенно держаться на ногах с точки зрения экономики, мы укрепляем свою обороноспособность», – отметил Владимир Путин.

Напомним, что Россия по объёму экономики по паритету покупательной способности находится на первом месте в Европе и на четвёртом месте в мире.

Отметим, что журналисты Псковской области традиционно принимают участие в общении представителей СМИ с президентом России. В этом году в пресс-конференции участвуют корреспонденты Псковского агентства информации, телеканала «Первый Псковский» и районного издания «Пламя».