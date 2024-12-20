Ещё 60 новых знаков туристской навигации появились в муниципалитетах Псковской области

19:36, 20 декабря 2024, ПАИ

В шести муниципальных образованиях появились новые знаки туристской навигации, сообщили ПАИ в комитете по туризму Псковской области.

В Великих Луках установили 21 указатель, в Псковском и Пушкиногорском районах – шесть и восемь знаков соответственно.

Ещё десять знаков туристской навигации появилось в Печорском муниципальном округе. В Порховском округе шесть и в Невельском девять знаков укажут, как путешественникам добраться до интересных мест.

Новые возможности для автопутешествий в регионе открылись благодаря субсидиям комитета по туризму Псковской области.

Ранее сообщалось, что с 17 декабря Федеральная пассажирская компания запустила прямой поезд № 70/69 сообщением Псков – Мурманск – Псков.