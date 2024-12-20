Ещё 60 новых знаков туристской навигации появились в муниципалитетах Псковской области
В шести муниципальных образованиях появились новые знаки туристской навигации, сообщили ПАИ в комитете по туризму Псковской области.
В Великих Луках установили 21 указатель, в Псковском и Пушкиногорском районах – шесть и восемь знаков соответственно.
Ещё десять знаков туристской навигации появилось в Печорском муниципальном округе. В Порховском округе шесть и в Невельском девять знаков укажут, как путешественникам добраться до интересных мест.
Новые возможности для автопутешествий в регионе открылись благодаря субсидиям комитета по туризму Псковской области.
Ранее сообщалось, что с 17 декабря Федеральная пассажирская компания запустила прямой поезд № 70/69 сообщением Псков – Мурманск – Псков.
Ещё 60 новых знаков туристской навигации появились в муниципалитетах Псковской области
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