Из Пскова в Мурманск теперь курсирует прямой поезд

08:30, 17 декабря 2024, ПАИ

С 17 декабря Федеральная пассажирская компания запустила прямой поезд №70/69 сообщением Псков – Мурманск – Псков. Состав будет курсировать круглогодично три раза в неделю под номером 69/70, сообщает газета «Гудок».

Поезд будет отправляться из Мурманска в 15:20 и прибывать в Псков на следующий день в 23:25. Из Пскова состав будет выезжать в 1:35 и прибывать в Мурманск на следующий день в 10:45.

Поезд проследует через Петрозаводск и Великий Новгород. В состав включат вагоны беспересадочного сообщения Мурманск – Минск и Мурманск – Калининград с перецепкой на станции Дно к поезду № 79/80 Петербург – Калининград.

С переходом на новый график движения с 15 декабря введены и другие новые поезда: Москва – Серов, Барнаул – Абакан – Иркутск, Архангельск – Кисловодск и другие. Также теперь пассажирам доступны беспересадочные поездки на маршрутах Калининград – Мурманск, Санкт-Петербург – Москва – Черкесск, Калининград – Минеральные Воды и других.