В 2025 году будет отремонтирован ещё один участок улицы Поземского в Пскове

13:00, 23 декабря 2024, ПАИ

Готовится конкурсная документация для определения подрядчика на ремонт улицы Леона Поземского в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в «Интервью недели» на телеканале «Первый Псковский».

«Все мы знаем, что она у нас сделана до улицы Ипподромной. Мы, конечно, в рамках содержания её делали локально кусками, но проблема не решалась. Особенный вопрос там стоит по тротуарам», – отметил Борис Елкин.

По его словам, много жителей обращалось по поводу тротуаров со стороны улицы Леона Поземского, который может привести к скейт-парку.

«Если на Алмазной мы сделали тротуары, то улица Леона Поземского в этом плане страдает. И чтобы был безопасный подъезд и подход к спортивному объекту, необходимо будет работы по ремонту произвести», – заключил Борис Елкин.

Напомним, что в 2023 году подрядчик провел работы на участке от улицы Набат до улицы Ипподромной протяженностью более 600 метров, включая пересечения и примыкания с соседними улицами.