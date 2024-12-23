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Общество

В 2025 году будет отремонтирован ещё один участок улицы Поземского в Пскове

Готовится конкурсная документация для определения подрядчика на ремонт улицы Леона Поземского в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в «Интервью недели» на телеканале «Первый Псковский».

Борис Елкин. Фото: Андрей Степанов

«Все мы знаем, что она у нас сделана до улицы Ипподромной. Мы, конечно, в рамках содержания её делали локально кусками, но проблема не решалась. Особенный вопрос там стоит по тротуарам», – отметил Борис Елкин.

По его словам, много жителей обращалось по поводу тротуаров со стороны улицы Леона Поземского, который может привести к скейт-парку.

Обустроенные тротуары помогут комфортнее добираться до скейт-парка на ул. Поземского. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Если на Алмазной мы сделали тротуары, то улица Леона Поземского в этом плане страдает. И чтобы был безопасный подъезд и подход к спортивному объекту, необходимо будет работы по ремонту произвести», – заключил Борис Елкин.

Напомним, что в 2023 году подрядчик провел работы на участке от улицы Набат до улицы Ипподромной протяженностью более 600 метров, включая пересечения и примыкания с соседними улицами.

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