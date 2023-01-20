В Пскове завершен второй этап реконструкции улицы Леона Поземского

12:54, 20 января 2023, ПАИ

В Пскове завершился второй этап реконструкции улицы Леона Поземского. Работы проводились по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства области.

Подрядчик провел работы на участке от улицы Набат до улицы Ипподромной протяженностью более 600 метров, включая пересечения и примыкания с соседними улицами.

Смонтирован и обустроен скейт-парк, где помимо занятий скейтбордом будет возможность для тренировок у любителей стритборда и езды на велосипедах. В парке предусмотрена защита от ветра и пыли полосой деревьев и кустарников. Новая площадка находится в парке Александра Невского.

В Варлаамовском сквере построены новые детские площадки. В сквере, парке Александра Невского и на улице Леона Поземского также была организована новогодняя иллюминация.

Обустроенные новые пространства станут точками притяжения не только для жителей района, но и всего областного центра.