Михаил Ведерников — о новом скейт-парке: Мы исполнили пожелания наших детей

21:23, 13 апреля 2023, ПАИ

В Пскове на улице Леона Поземского заработал самый большой в регионе скейт-парк площадью более 11 тыс. кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Он построен по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры».

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил новое общественное пространство в четверг, 13 апреля, вместе с главой города Борисом Елкиным и депутатами Псковского областного Собрания.

Парк состоит из нескольких зон — места для активного времяпрепровождения (территория для катания и выполнения трюков, площадки для воркаута и уличного баскетбола) и зоны отдыха с беседками и скамейками. По периметру парка высажены деревья по принципу живой изгороди, внутреннее пространство заполняют кустарники и газоны. Последние будут засеяны в ближайшее время.



Фото: Фото пресс-службы правительства региона



Фото: Фото пресс-службы правительства региона



Фото: Фото пресс-службы правительства региона



Фото: Фото пресс-службы правительства региона



Фото: Фото пресс-службы правительства региона



Фото: Фото пресс-службы правительства региона



Фото: Фото пресс-службы правительства региона













Особое внимание при реализации проекта власти уделили безопасности. Здесь деревянное покрытие на горках и трамплинах, нет лишних конструкций около трюковых фигур, а на спортплощадках уложено прорезиненное покрытие. Территория парка окружена забором и оборудована комплексом видеонаблюдения, информация с которого передаётся в систему «Безопасный город».

Особую атмосферу в скейт-парке создают музыкальное сопровождение и светящиеся фигуры.

«Оживили место. Хорошо здесь», — оценил новое место для молодёжи губернатор Михаил Ведерников.

Даже сегодня, в будний день, на площадке каталось несколько десятков детей разного возраста. Глава региона пообщался с ребятами. Все они довольны появлением новой площадки. «Всё нравится, всё классно!» — отметили подростки в разговоре с руководителем региона.

В Пскове это уже второй скейт-парк. Первый расположен на берегу реки Великой вблизи крупного жилого микрорайона.

«Этот парк больше. Ребятам маленького роста на меньших колёсах здесь кататься проще», — отметили спортсмены-общественники, которые участвовали в создании проекта скейт-парка. Они также поделились с Михаилом Ведерниковым и главой города Пскова Борисом Елкиным идеями дальнейшего развития спортивной инфраструктуры в Пскове. Все они будут проработаны профильными специалистами.

По окончании обхода Михаил Ведерников отметил, что в целом работы в скейт-парке выполнены хорошо.

«Очень рад, что нам удалось исполнить мечты наших детей и создать в Пскове ещё одно современное спортивное пространство. С молодёжью пообщались — они с нетерпением ждали открытия и теперь с большим интересом пользуются всеми возможностями скейт-парка», — отметил губернатор.

Отметим, что сегодня губернатор Псковской области совершил рабочую поездку, в ходе которой осмотрел асфальтобетонный завод «Псковавтодора». Также глава региона обсудил обеспечение транспортной безопасности на вокзале в Пскове.