Площадки креативных индустрий будут располагаться на третьем этаже Дома молодёжи в Пскове
Площадки креативных индустрий будут располагаться на третьем этаже регионального Дома молодёжи в Пскове со следующего года. Об этом рассказала директор Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области Алеся Михачёва на открытии форума «Вау-эффект» сегодня, 23 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.
«Дорогие участники «Вау-эффекта», я очень рада вас видеть в стенах нашего Дома молодёжи. Совсем скоро у нас откроется ещё дополнительно третий и четвёртый этажи. Хочется отметить, что не просто так у нас зародился форум «Вау-эффект», поэтому у нас практически весь третий этаж со следующего года будут занимать креативные индустрии», – отметила она.
Это место станет площадкой, где сможет развиваться креативная молодёжь, подчеркнула Алеся Михачёва.
«Это школа креативных индустрий, которая будет развивать творческие способности нашей молодёжи», – заключила она.
Напомним, что в начале декабря врио председателя регионального комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сообщил, что в Доме молодёжи на улице Конной, 2 продолжается ремонт третьего и четвёртого этажей и вскоре там разместится школа креативных индустрий.
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