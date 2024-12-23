Форум молодёжных креативных проектов «Вау-эффект» стартовал в Пскове

11:30, 23 декабря 2024, ПАИ

Форум молодежных креативных проектов «Вау-эффект» стартовал в Пскове в понедельник, 23 декабря, передает корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия ковлёва



Фото: Валерия ковлёва



Фото: Валерия ковлёва



Фото: Валерия ковлёва



Фото: Валерия ковлёва



Фото: Валерия ковлёва



Фото: Валерия ковлёва



Фото: Валерия ковлёва



Фото: Валерия ковлёва



Фото: Валерия ковлёва



Фото: Валерия ковлёва



Фото: Валерия ковлёва























«На базе Дома молодежи существует проектный офис, который способен вашу идею запаковать, что вы точно сможете победить не только в наших региональных конкурсах, но и конкурсах от Росмолодежи. В этом году по решению губернатора наш комитет стал оператором грантовых конкурсов. И буквально сегодня мы подводим итоги конкурсов для физических лиц, в которых можно было выиграть до 1 миллиона рублей», – обратился к участникам врио председателя комитета по молодёжной политике региона Дмитрий Яковлев.

Участников форума ожидает обширная программа, в том числе пленарная сессия «Ценностный акцент креативных индустрий», отметили организаторы.

С познавательными лекциями для участников выступят: режиссер кино, социальных и театральных проектов, актер, сценарист и преподаватель режиссуры Алексей Свиридов, заслуженный работник культуры РФ, профессор театрального института имени Б. Щукина Мария Оссовская, российский актёр театра и кино Сергей Горобченко, руководитель проектного офиса «Команда 2018» Михаил Васильев, а также генеральный директор тренингового центра «Вершитель», психолог и бизнес-тренер Роберт Туйкин с лекцией на тему «Психология креативного мышления».

В программе форума запланирована работа секций «Музыка», «Театр» и «Кино», а также встреча со звёздным гостем.

Отметим, что участники заранее подавали заявки и готовили творческие проекты на заданные темы. На форуме состоится защита этих проектов.