Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Форум молодёжных креативных проектов «Вау-эффект» стартовал в Пскове

Форум молодежных креативных проектов «Вау-эффект» стартовал в Пскове в понедельник, 23 декабря, передает корреспондент ПАИ.

  • Форум ВАУ-ЭФФЕКт
    Фото: Валерия ковлёва
  • Форум ВАУ-ЭФФЕКт
    Фото: Валерия ковлёва
  • Форум ВАУ-ЭФФЕКт
    Фото: Валерия ковлёва
  • Форум ВАУ-ЭФФЕКт
    Фото: Валерия ковлёва
  • Форум ВАУ-ЭФФЕКт
    Фото: Валерия ковлёва
  • Форум ВАУ-ЭФФЕКт
    Фото: Валерия ковлёва
  • Форум ВАУ-ЭФФЕКт
    Фото: Валерия ковлёва
  • Форум ВАУ-ЭФФЕКт
    Фото: Валерия ковлёва
  • Форум ВАУ-ЭФФЕКт
    Фото: Валерия ковлёва
  • Форум ВАУ-ЭФФЕКт
    Фото: Валерия ковлёва
  • Форум ВАУ-ЭФФЕКт
    Фото: Валерия ковлёва
  • Форум ВАУ-ЭФФЕКт
    Фото: Валерия ковлёва

«На базе Дома молодежи существует проектный офис, который способен вашу идею запаковать, что вы точно сможете победить не только в наших региональных конкурсах, но и конкурсах от Росмолодежи. В этом году по решению губернатора наш комитет стал оператором грантовых конкурсов. И буквально сегодня мы подводим итоги конкурсов для физических лиц, в которых можно было выиграть до 1 миллиона рублей», – обратился к участникам врио председателя комитета по молодёжной политике региона Дмитрий Яковлев.

Участников форума ожидает обширная программа, в том числе пленарная сессия «Ценностный акцент креативных индустрий», отметили организаторы.

С познавательными лекциями для участников выступят: режиссер кино, социальных и театральных проектов, актер, сценарист и преподаватель режиссуры Алексей Свиридов, заслуженный работник культуры РФ, профессор театрального института имени Б. Щукина Мария Оссовская, российский актёр театра и кино Сергей Горобченко, руководитель проектного офиса «Команда 2018» Михаил Васильев, а также генеральный директор тренингового центра «Вершитель», психолог и бизнес-тренер Роберт Туйкин с лекцией на тему «Психология креативного мышления».

В программе форума запланирована работа секций «Музыка», «Театр» и «Кино», а также встреча со звёздным гостем.

Отметим, что участники заранее подавали заявки и готовили творческие проекты на заданные темы. На форуме состоится защита этих проектов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 декабря 2024

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Псковской области 24 декабря
23 декабря 2024

Итоги нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Пскове в этом году подвёл Борис Елкин
23 декабря 2024

Форум молодёжных креативных проектов «Вау-эффект» стартовал в Пскове
23 декабря 2024

Аттракционы, новый мост и фонтан: значимые для Пскова проекты перечислил глава города
23 декабря 2024

30% псковичей рассчитывают на карьерный рост в 2025 году
23 декабря 2024

Невель преобразился к Новому году
23 декабря 2024

Глава Пскова Борис Елкин расскажет о главном в жизни города за 2024 год
23 декабря 2024

Военкор Дмитрий Кулько снимет новый репортаж о героях 76-й гвардейской дивизии

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...