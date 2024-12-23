Нетрезвых водителей-рецидивистов поймали в Псковской области

14:40, 23 декабря 2024, ПАИ

Несколько нетрезвых водителей, которые ранее подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения, выявили в Псковской области в выходные. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Так, ночью 21 декабря в Пскове по улице Гражданской на автомобиле ВАЗ-2110 ехал пьяный 25-летний горожанин. А утром 21 декабря в Псковском районе инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль Lada, за рулём которого был 61-летний нетрезвый местный житель.

По фактам правонарушений проводят проверки.

Напомним, что управление транспортом в состоянии опьянения и непрохождение медицинского освидетельствования предусматривают наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено более строгое наказание – лишение свободы сроком до двух лет.