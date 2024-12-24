Михаил Ведерников рассказал об уникальной выставке икон в Псковском музее-заповеднике

13:24, 24 декабря 2024, ПАИ

Экспозиция «Живопись древнего мира» открылась в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника. Её посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе со студентами ПсковГУ и воспитанниками воскресной школы центра «Троицкий». Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

«Коллекция насчитывает тысячу икон. Мы выставляем, по сути, одну десятую часть», – отметила директор музея Светлана Мельникова.

В частности, в экспозиции представлена фреска, выполненная современным художником в стилистике знаменитой живописи церкви в Мелётово.

«Мы показываем нашим посетителям, как же создавалась икона. Далеко не каждый знает, как это было. Дело в том, что в Византии иконы писались на кипарисе, а в России чаще всего была липа. Но у псковичей всё особенное — здесь писали на сосне. В экспозиции мы представляем пигменты, которые использовались, воск, янтарь и все те хитрости, которые приводят к созданию иконы», – объяснила Светлана Мельникова.

Также здесь можно увидеть самую древнюю икону в музейном собрании. «Это Иллиана, XIV век. Она очень много пережила, над ней зависали многие реставраторы. Последняя была сделана уже силами наших, псковских реставраторов. Кстати, когда я приехала сюда, у нас было всего два реставратора, а сейчас у нас в музее 11 реставраторов, и все они имеют категорию», – подчеркнула директор музея.

Кроме того, сейчас проходит реставрация иконы «Одигитрия», добавила она. «Реставратор, который её спасал, к сожалению, очень неожиданно ушла из жизни. Была долгая пауза, сейчас её восстанавливает другой реставратор, и я очень надеюсь, что работы будут завершены. Эту икону не видело уже целое поколение псковичей. Эта климатическая витрина будет наполнена специальным гелем и герметично закрыта стеклом. Мы ей [иконе. – ПАИ] место уже приготовили», – отметила Светлана Мельникова.

Также псковичи и гости смогут увидеть апостольский чин, икону «Страшный суд», икону «Сошествие Святого Духа». Кроме того, тут представлена деревянная скульптура мученицы Варвары, икона Богоматери «Знамение» и скульптура Николая Чудотворца.

«Каждую икону можно рассматривать бесконечно. Псковская икона узнаваема по цвету и энергетике. Кажется, что иконы должны быть без движения, но только не у псковичей. Она у нас наполнена жизнью», – обратила внимание Светлана Мельникова.

Ещё одна представленная икона – «Огненное восхождение пророка Илии». «Он покровитель наших десантников. В Третьяковской галерее есть потрясающий древний образ, наш, псковский. Там Илья-пророк в пустыне, и я хочу обратиться к директору Третьяковской галереи с просьбой выдать нам её на время, чтобы наши десантники имели возможность подойти к ней и поклониться», – рассказала она.

В завершение Светлана Мельникова подчеркнула, что коллекция в целом имеет не общерусское, а мировое значение.

Добавим, что официальное открытие выставки пройдёт сегодня, 24 декабря. В обновлённом пространстве Поганкиных палат Псковского музея-заповедника выставлено более 100 уникальных и редких икон XIV–XVII веков из музейного собрания, которое насчитывает свыше тысячи иконописных произведений.