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Культура

В Пскове открывается масштабная постоянная экспозиция икон XIV–XVII веков, анонсировала министр культуры РФ

В Пскове открывается масштабная постоянная экспозиция икон XIV–XVII веков, анонсировала министр культуры РФ Ольга Любимова в своем телеграм-канале.

В обновленном пространстве Поганкиных палат Псковского музея-заповедника выставлено более 100 уникальных и редких икон XIV–XVII веков из музейного собрания, которое насчитывает свыше тысячи иконописных произведений.

  • Новая экспозиция икон
    Фото: Фото пресс-службы Псковского музея
  • Новая экспозиция икон
    Фото: Фото пресс-службы Псковского музея
  • Новая экспозиция икон
    Фото: Фото пресс-службы Псковского музея
  • Новая экспозиция икон
    Фото: Фото пресс-службы Псковского музея
  • Новая экспозиция икон
    Фото: Фото пресс-службы Псковского музея
  • Новая экспозиция икон
    Фото: Фото пресс-службы Псковского музея
  • Новая экспозиция икон
    Фото: Фото пресс-службы Псковского музея
  • Новая экспозиция икон
    Фото: Фото пресс-службы Псковского музея
  • Новая экспозиция икон
    Фото: Фото пресс-службы Псковского музея
  • Новая экспозиция икон
    Фото: Фото пресс-службы Псковского музея

В состав экспозиции вошли некоторые вновь открытые или ранее не экспонировавшиеся произведения псковской иконописи, а также выдающиеся произведения деревянной полихромной скульптуры и резьбы первой половины XVI века, что позволяет продемонстрировать многообразие средневекового церковного искусства Пскова, отметила Ольга Любимова.

Одним из главных открытий стала икона «Страшный суд» псковской работы, которая предлагает уникальную интерпретацию сюжета второго пришествия, ставшую впоследствии распространенной в русской иконописной школе. Посетители смогут увидеть редкие образцы иконописи времён архиепископа Макария и изображения князя Довмонта, а также единственные в псковской коллекции резные царские врата, впервые представленные широкой аудитории.

Шедевры древнерусской культуры представили в рамках проекта «Живопись древнего Пскова». Постоянная экспозиция расположилась в выставочных залах Поганкиных палат, комплексная реставрация которых завершилась в 2022 году при поддержке Минкультуры России.

24 декабря состоится официальное открытие выставки.

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