Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Дни Псковской области в Совете Федерации обернулись ежегодной экономией в 1,5 млрд рублей

Прошедшие в мае Дни Псковской области в Совете Федерации обернулись ежегодной экономией для регионального бюджета 1,5 млрд рублей. Подробнее об этом губернатор региона Михаил Ведерников рассказал в интервью телеканалу «Первый Псковский».

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Для нас крайне важно, что уровень софинансирования федеральных программ из регионального бюджета остался на прежнем уровне в 1%. Это даёт нам экономию порядка 1,5 млрд в год. Существенная сумма. Несмотря на то что мы по целому ряду показателей могли не войти в индивидуальную программу экономического развития, мы в эту программу вошли, успешно её защитили и будем реализовывать», - сообщил губернатор.

По словам Михаила Ведерникова, предусмотрены средства на направления, которые дадут толчок экономике и ежегодно будут повышать собственную доходную базу.

«Уже ведутся работы по проектированию детско-взрослой поликлиники с женской консультацией на 750 мест. Это тоже крайне важное решение и для Пскова, и для Псковского района, потому что на сегодняшний день существующая поликлиника перегружена. И много других направлений и вопросов, в том числе вопросов комплексной безопасности находятся в работе. Но самое главное, что есть принципиальное решение по этому поводу, есть постановление Совета Федерации, и мы рассчитываем на поддержку и сенаторов, и наших сенаторов, и депутатов Государственной Думы, и на соответствующую реакцию министерства ведомства», - отметил глава региона.

Михаил Ведерников добавил, что общий пакет заявок и обращений со стороны Псковской области содержал проекты на сумму более 20 млрд рублей. «Будем делать всё, чтобы он в значительной степени был реализован», - подытожил губернатор.

Большое интервью с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым смотрите сегодня на телеканале «Первый Псковский» после вечернего выпуска новостей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 декабря 2024

Дни Псковской области в Совете Федерации обернулись ежегодной экономией в 1,5 млрд рублей
25 декабря 2024

Проблему неустойчивого сигнала сотовой связи в Псковской области планируется решить за два года
25 декабря 2024

Псковский производитель планирует расширить экспорт свинины до Филиппин
25 декабря 2024

История успеха: пскович развивает хлебопекарное производство
24 декабря 2024

История успеха: забота о лошадях в конном клубе Псковского района
24 декабря 2024

Результаты работы Центра поддержки экспорта Псковской области представила Мария Сидорук на конференции в Екатеринбурге
24 декабря 2024

Кадровые итоги года подводит Алёна Трунова
23 декабря 2024

Какие вызовы стоят перед Псковом в ближайшие пять лет, рассказал Борис Елкин

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...