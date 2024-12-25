Дни Псковской области в Совете Федерации обернулись ежегодной экономией в 1,5 млрд рублей

17:49, 25 декабря 2024, ПАИ

Прошедшие в мае Дни Псковской области в Совете Федерации обернулись ежегодной экономией для регионального бюджета 1,5 млрд рублей. Подробнее об этом губернатор региона Михаил Ведерников рассказал в интервью телеканалу «Первый Псковский».

«Для нас крайне важно, что уровень софинансирования федеральных программ из регионального бюджета остался на прежнем уровне в 1%. Это даёт нам экономию порядка 1,5 млрд в год. Существенная сумма. Несмотря на то что мы по целому ряду показателей могли не войти в индивидуальную программу экономического развития, мы в эту программу вошли, успешно её защитили и будем реализовывать», - сообщил губернатор.

По словам Михаила Ведерникова, предусмотрены средства на направления, которые дадут толчок экономике и ежегодно будут повышать собственную доходную базу.

«Уже ведутся работы по проектированию детско-взрослой поликлиники с женской консультацией на 750 мест. Это тоже крайне важное решение и для Пскова, и для Псковского района, потому что на сегодняшний день существующая поликлиника перегружена. И много других направлений и вопросов, в том числе вопросов комплексной безопасности находятся в работе. Но самое главное, что есть принципиальное решение по этому поводу, есть постановление Совета Федерации, и мы рассчитываем на поддержку и сенаторов, и наших сенаторов, и депутатов Государственной Думы, и на соответствующую реакцию министерства ведомства», - отметил глава региона.

Михаил Ведерников добавил, что общий пакет заявок и обращений со стороны Псковской области содержал проекты на сумму более 20 млрд рублей. «Будем делать всё, чтобы он в значительной степени был реализован», - подытожил губернатор.

Большое интервью с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым смотрите сегодня на телеканале «Первый Псковский» после вечернего выпуска новостей.