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Общество

Строительство детско-взрослой поликлиники в Псковском районе начнётся в 2026 году

Детско-взрослую поликлинику построят в Псковском районе к 2027 году, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе прямой линии на телеканале «Россия 24» в понедельник, 9 декабря.

Строительство детско-взрослой поликлиники в Псковском районе начнётся в 2026 году. Фото: ПАИ

Жительница Псковского района обратилась к главе региона с проблемой большой загруженности поликлиники на улице Школьной и поинтересовалась, появится ли в муниципалитете новая поликлиника.

«Вопрос действительно актуальный. Это одна из основных тем, с которыми мы выходили на дни региона в Совете Федераций. Проект был поддержан на федеральном уровне, в том числе лично Валентиной Ивановной Матвиенко [председатель Совета Федерации. – ПАИ]. Будем делать детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену с женской консультацией», – ответил Михаил Ведерников.

При этом реализация будет проходить в два этапа. Планируется, что к середине 2025 года будет разработан проект строительства поликлиники, а в 2025 и 2026 годах будут проведены строительно-монтажные работы и приобретено медицинское оборудование при поддержке федерального бюджета.

Напомним, традиционная прямая линия губернатора Псковской области Михаила Ведерникова проходит уже в восьмой раз. На неё поступило более 1,5 тысячи обращений. Вопросы, на которые глава региона не успеет дать ответы во время прямого эфира, будут взяты в работу.

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