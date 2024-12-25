Что привлекает иностранцев в Псковскую область, рассказал Михаил Ведерников

14:35, 25 декабря 2024, ПАИ

Что привлекает иностранцев в Псковскую область, рассказал губернатор региона Михаил Ведерников в интервью телеканалу «Первый Псковский».

«Богатейшая история, по-настоящему русская культура и наша открытость», - перечислил губернатор причины популярности региона у туристов из-за рубежа.

Михаил Ведерников рассказал, что вместе с профильным департаментом МИДа регион реализует проект, благодаря которому Псковскую область успели посетить журналисты из 15 стран. «Конечно, делаем всё, чтобы им понравилось, чтобы они рассказывали про Россию, про Псковскую область, чтобы к нам приезжали гости, туристы. Только у журналиста из Китая было несколько десятков миллионов просмотров, когда он выложил информацию про Псковскую область. Для нас это важно», - подчеркнул губернатор.

Добавим, что делегации журналистов из-за рубежа регулярно приезжают в регион. В августе коллеги в том числе побывали в редакциях государственного медиахолдинга Псковской области.