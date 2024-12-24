Туман накроет Псковскую область

15:31, 24 декабря 2024, ПАИ

Туман прогнозируют в Псковской области в ближайшие часы сегодня, 24 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

В ближайшие два часа (и, возможно, вечером) в Псковской области местами ожидается туман с видимостью менее 500 метров, предупреждают псковичей.