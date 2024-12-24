Водитель без прав учинил ДТП с возгоранием подстанции в Пустошке

17:32, 24 декабря 2024, ПАИ

Водитель без права управления транспортом протаранил на автомобиле столб линии электропередачи у дома № 36 на улице Пионерской в Пустошке. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

После удара произошло возгорание коммутатора на подстанции, где оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.