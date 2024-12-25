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Как Псковская область помогает новым регионам, рассказал губернатор

О том, как именно Псковская область помогает новым регионам России, рассказал губернатор Михаил Ведерников в интервью телеканалу «Первый Псковский».

Губернатор Михаил Ведерников рассказал, как псковичи помогают Херсонской области. Фото: ПАИ

«Мы коллегам из новых регионов отдали несколько наших программных продуктов, которые в том числе помогают работать с заявками и обращениями граждан, помогают более оперативно пользоваться базой и более оперативно отвечать людям, а также предоставлять целый ряд услуг в автоматическом формате», – отметил Михаил Ведерников.

Кроме того, в новых регионах трудятся псковские строители и врачи, отметил он.

«Мы занимаемся приведением в порядок социальной инфраструктуры. В этом году внесли свой вклад в капитальный ремонт школы, в прошлом году – детского сада. Будем смотреть, какую помощь можно оказать на следующий год. Кроме того, мы принимаем у себя деток, а также делаем для них образовательные и развивающие программы», – обратил внимание глава региона.

Фото с ремонта детского сада «Солнышко» в Херсонской области. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Мы стараемся использовать все свои наработки и помогать чем можем. И гуманитарную помощь тоже отправляем – уже большое количество груза туда отправлено. Причём, хочу отметить, что люди не перестают помогать. Они, кстати, приносят не то, что им уже не нужно, а то, что действительно требуется людям сегодня, – они работают с Центром добровольчества и приносят всё нужное», – заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что более двух млрд рублей направили из Псковской области на помощь участникам СВО.

Кроме того, отмечалось, что мультимедийное оборудование передали псковичи в херсонскую школу.

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