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Мультимедийное оборудование передадут псковичи в херсонскую школу

Псковские волонтёры помогут доставить гуманитарный груз с мультимедийным и концертным оборудованием для школы в селе Приморское Херсонской области. Оно закуплено на средства, собранные в ходе благотворительной акции «Росмолодёжи». Об этом ПАИ сообщила руководитель Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачёва.

Мультимедийное оборудование передадут псковичи в херсонскую школу. Фото предоставила Алеся Михачёва

С помощью нового оборудования педагогический коллектив Приморской школы сможет разнообразить образовательную деятельность и досуг учащихся.

Отметим, что общими усилиями жителей и организаций Псковской области в новые регионы на постоянной основе формируются и направляются гуманитарные грузы исходя из потребностей населения. Так, например, для поддержки жителей в осенне-зимний период ведётся сбор тёплой одежды и продуктов длительного хранения. В Херсонскую область уже поставлены канистры со специализированным средством, которое служит для улучшения качества водопроводной воды, её обеззараживания и очистки.

Передать посылку волонтёрам центра в Пскове можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 на улице Конной, 2.

Пункты сбора открыты во всех муниципалитетах Псковской области. Чтобы найти нужный пункт сбора в различных муниципальных образованиях, можно воспользоваться интерактивной картой. Карта доступна по ссылке: https://clck.ru/32iXb3.

Также в Псковской области действует официальный расчетный счет для перечисления денежных средств на нужды жителей новых российских регионов.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. О том, как Псковская область помогает территории, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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