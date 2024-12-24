Систему контроля перехода газопровода установили в псковской деревне Новая Гоголёвка

19:36, 24 декабря 2024, ПАИ

Систему контроля перехода газопровода установили в деревне Новая Гоголёвка Псковского района, сообщил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Система контроля перехода – необходимое устройство при строительстве газопровода с переходом через железную дорогу, пояснил Антон Дымов.

15 января 2025 года специализированная организация приедет для проведения пусконаладочных работ системы. После этого в Ростехнадзор сдадут необходимый пакет документов для ввода в эксплуатацию газопровода общей протяжённостью 4,6 километра и подключения ещё 33 домовладений Новой Гоголёвки, которые расположены за железной дорогой.

Ранее сообщалось, что внутрипоселковый газопровод построили в деревне Ветошка Псковского района, а газопроводы общей протяжённостью 6,7 километра для догазификации микрорайонов Поклонная Горка и Учхоз ввели в эксплуатацию в Пскове.