Псковичи стали призёрами республиканского турнира по фехтованию в Белоруссии

14:35, 26 декабря 2024, ПАИ

Псковичи стали призёрами открытого республиканского турнира по фехтованию среди юношей и девушек 2012-2013 годов рождения в Бресте (Белоруссия). Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер спортсменов Татьяна Николаева.



Фото: предоставила Татьяна Николаева



Фото: предоставила Татьяна Николаева



Фото: предоставила Татьяна Николаева



Фото: предоставила Татьяна Николаева



Фото: предоставила Татьяна Николаева









В соревнованиях участвовали сильнейшие фехтовальщики в своей возрастной группе из Минска, Бреста, Гродно, Витебска и других городов Белоруссии. Россию на состязаниях представляли только псковичи.

По итогам юношеских стартов пскович Владимир Таганклычев занял второе место, уступив в финале минскому спортсмену со счётом 9:12. «В финале соперник был просто физически сильнее, переиграл нас в скорости», – отметила Татьяна Николаева.

У девушек бронзовым призёром стала псковичка Маргарита Соловьёва. «Проиграли обидно в полуфинале. Счёт был равным, время закончилось. Разыграли приоритет, дали ещё минуту. Приоритет был у Маргариты, она всю минуту держалась, но на последних семи секундах получила укол», – сказала тренер спортсменки. Соперница Соловьёвой в итоге стала победителем соревнований.

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