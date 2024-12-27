Главврач Псковского перинатального центра станет гостьей программы «Анамнез»

10:26, 27 декабря 2024, ПАИ

Главврач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук станет гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Программа выйдет в эфир в 14:00 27 декабря.

Медик расскажет, сколько детей родилось в уходящем году, есть ли динамика по сравнению с прошлым годом, кто лидирует среди новорожденных – первенцы или те, кто стал вторым или третьим ребенком, какие региональные программы по повышению рождаемости работают в Псковской области, какова оценка репродуктивного здоровья псковичек.

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе телеканала «Первый Псковский» в соцсети «ВКонтакте».