Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Главврач Псковского перинатального центра станет гостьей программы «Анамнез»

Главврач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук станет гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Программа выйдет в эфир в 14:00 27 декабря.

Фото: ПАИ

Медик расскажет, сколько детей родилось в уходящем году, есть ли динамика по сравнению с прошлым годом, кто лидирует среди новорожденных – первенцы или те, кто стал вторым или третьим ребенком, какие региональные программы по повышению рождаемости работают в Псковской области, какова оценка репродуктивного здоровья псковичек.

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе телеканала «Первый Псковский» в соцсети «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 декабря 2024

Победителей чемпионатов «Абилимпикс» и «Профессионалы» наградили в Пскове
27 декабря 2024

Участники и ветераны СВО поздравили с наступающим Новым годом боевых товарищей в военном госпитале Пскова
27 декабря 2024

Волонтёрский корпус открылся в Локнянском округе
27 декабря 2024

В Печорах Дед Мороз специального назначения поздравил детей с наступающим Новым годом
27 декабря 2024

Дождь и до +6 градусов прогнозируют в Псковской области 28 декабря
27 декабря 2024

Стало известно расписание автобусов в новогодние праздники в Пскове
27 декабря 2024

«Альфа-банк» в Псковской области подвёл финансовые итоги 2024 года
27 декабря 2024

О важности вакцинации напоминают псковичам

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...