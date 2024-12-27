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Общество

Первые подключения в рамках догазификации начались в псковской деревне Голубово

Первые подключения в рамках догазификации начались в деревне Голубово Псковского района, сообщил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»

«В апреле 2024 года на встрече с жителями населённого пункта вместе с главой Псковского района Натальей Фёдоровой мы договорились, что до Нового года газ в Голубово обязательно придёт, и мы вместе будем пить чай. Для этого был построен и введён в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод протяжённостью более десяти километров и установлен пункт редуцирования газа», – рассказал Антон Дымов.

Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»

Подключиться к сетевому топливу смогут 219 домовладений населённого пункта. Первые из них уже пользуются газом, отметил он.

Ранее сообщалось, что внутрипоселковый газопровод построили в деревне Ветошка Псковского района, а газопроводы общей протяжённостью 6,7 километра для догазификации микрорайонов Поклонная Горка и Учхоз ввели в эксплуатацию в Пскове.

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