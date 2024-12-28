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Общество

Газопровод ввели в эксплуатацию в деревне Рыжаково Великолукского района

Первый этап внутрипоселковой распределительной сети общей протяжённостью более 1,8 километра для догазификации деревни Рыжаково ввели в Великолукском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»

Для надёжного газоснабжения установили пункт редуцирования газа.

Благодаря новым сетям появилась возможность для газификации десяти домовладений, первых абонентов уже подключили к сетевому газу. От собственников приняли 24 заявки на подключение к новым и ранее построенным газопроводам, по 16 заявкам заключены договоры.

Для реализации второго этапа строительства распределительных сетей сейчас проводят проектирование. В 2025 году продолжится строительство сетей газораспределения и газопроводов-вводов, а также начнутся работы по подключению домовладений, готовых к приёму газа.

Ранее сообщалось, что внутрипоселковый газопровод построили в деревне Ветошка Псковского района, а газопроводы общей протяжённостью 6,7 километра для догазификации микрорайонов Поклонная Горка и Учхоз ввели в эксплуатацию в Пскове.

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