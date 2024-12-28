Более девяти тысяч детей в Псковской области посетили губернаторские ёлки

14:51, 28 декабря 2024, ПАИ

Более девяти тысяч детей в Псковской области посетили губернаторские ёлки. В них смогли принять участие члены многодетных малообеспеченных семей, дети-инвалиды, семьи участников СВО и другие, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Около шести тысяч из всего числа смогли посетить ледовое шоу «По щучьему велению» в Ледовом дворце Пскова. «Ребята и их родители смогли насладиться красочными декорациями – гигантским волшебным ведром, печкой-самоходкой с паровозным гудком и сказочным теремом. На ледовой арене артисты продемонстрировали захватывающие номера, акробатические трюки на рейнском колесе и жонглирование», – отметили в пресс-службе правительства.

Ещё три тысячи детей смогли посетить показы спектакля «Серебряное копытце» в Великолукском драматическом театре. Перед началом показа они приняли участие в игровой программе «Маскарад».

Детей также приглашали на новогодние представления в муниципалитетах области. Некоторые смогли получить подарки – отдельным категориям детей вручили более 32 тысяч сладких подарков. Среди них 14,5 тысячи – дети участников СВО.

В преддверии Нового года сладкие подарки были вручены и детям с ОВЗ, ребятам из многодетных и малообеспеченных семей, а также воспитанникам учреждений социального обслуживания. В этом году список детей был расширен. В частности, возрастная планка была поднята до 17 лет включительно.