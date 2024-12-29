Акция «Полицейский Дед Мороз» прошла в Опочецком округе

19:56, 29 декабря 2024, ПАИ

Сотрудники полиции Опочецкого округа приняли участие в ежегодной акции «Полицейский Дед Мороз», пишет газета «Красный маяк».

Полицейские поздравили школьников подшефной Опочецкой специальной (коррекционной) школы-интерната с Новым годом и Рождеством. Они вручили ребятам подарки для развития творческих способностей, пожелав крепкого здоровья, хороших отметок в школе, удачи во всех начинаниях, а также напомнили о правилах поведения в дни школьных каникул, недопустимости совершения противоправных деяний и соблюдении правил дорожного движения.

Отметим, что данная акция ежегодно проводится Министерством внутренних дел Российской Федерации при поддержке общественных советов при МВД России и его территориальных органах.