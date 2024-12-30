Добрыня и Серафима: самые необычные имена детей назвали в Псковской области

11:27, 30 декабря 2024, ПАИ

Необычные имена, которые давали родители детям в Псковской области в четвёртом квартале 2024 года, назвали ПАИ в региональном комитете юстиции.

В частности, псковичи называли малышей древнерусскими именами, среди которых оказались Савелий, Мирон, Макар, Лука, Мирослава, Лукерья, Демид и Серафима.

Среди самых необычных имён встречаются Добрыня, Мира, Леон и Мия.

Ранее стали известны самые популярные имена. Их можно найти по ссылке.