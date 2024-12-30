Добрыня и Серафима: самые необычные имена детей назвали в Псковской области
Необычные имена, которые давали родители детям в Псковской области в четвёртом квартале 2024 года, назвали ПАИ в региональном комитете юстиции.
В частности, псковичи называли малышей древнерусскими именами, среди которых оказались Савелий, Мирон, Макар, Лука, Мирослава, Лукерья, Демид и Серафима.
Среди самых необычных имён встречаются Добрыня, Мира, Леон и Мия.
Ранее стали известны самые популярные имена. Их можно найти по ссылке.
Кроме того, сообщалось, что чаще всего псковские малыши рождаются в июле, августе и сентябре. Также отмечалось, что 3 045 малышей родилось в Псковском перинатальном центре в 2024 году.
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