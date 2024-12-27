Чаще всего псковские малыши рождаются в июле, августе и сентябре

14:48, 27 декабря 2024, ПАИ

Чаще всего псковские малыши рождаются в июле, августе и сентябре, рассказала главврач медучреждения Мария Грищук в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Такие вот приятные последствия длинных новогодних праздников, – отметила Мария Грищук. – Есть и тенденция относительно времени рождения: чаще всего это происходит на рассвете. Забавно, что время зачатия зачастую совпадает с временем родов».

Медик также пояснила, почему первые месяцы после рождения малыши предпочитают не спать ночью. «Дело в том, что в утробе мамы на ночь как раз обычно приходятся часы их активности, поэтому после рождения маленькому организму нужно время, чтобы перестроиться», – рассказала Мария Грищук.