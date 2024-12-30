Артём и София: как псковичи называют детей чаще всего

11:18, 30 декабря 2024, ПАИ

Самые популярные имена, которые давали детям в четвёртом квартале 2024 года (октябрь – декабрь), назвали в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете юстиции.

Мальчиков чаще всего называли Артёмами, Матвеямм, Александрами, Михаилами и Дмитриями, а девочек – Софиями, Евами, Василисами, Аннами и Алисами.

Ранее сообщалось, что чаще всего псковские малыши рождаются в июле, августе и сентябре. Также отмечалось, что 3 045 малышей родило0сь в Псковском перинатальном центре в 2024 году.