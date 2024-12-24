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Соцсфера

Около девяти миллионов работающих пенсионеров коснётся индексация пенсии в 2025 году

Около девяти миллионов работающих пенсионеров будут получать проиндексированную пенсию с начала 2025 года, сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом пишет ТАСС.

«Что касается индексации, то используется коэффициент 7,3 %: это прогнозный индекс инфляции», – пояснил он.

При этом правительство имеет право доиндексировать пенсии, добавил Ярослав Нилов. «Я надеюсь, что этим правом правительство воспользуется, когда уже подсчитают, какая разница между прогнозом и реальной инфляцией», – сказал он.

Напомним, с 1 января 2025 года страховые пенсии для неработающих и работающих пенсионеров проиндексируют на 7,3 %.

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