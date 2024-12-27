В феврале в России дополнительно увеличат пенсии по фактической инфляции
С 1 января 2025 года страховые пенсии для неработающих и работающих пенсионеров проиндексируют на 7,3%, а в феврале их дополнительно увеличат до уровня фактической инфляции 2024 года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Об этом пишет ТАСС.
Прогноз по инфляции в России в 2024 году скорректирован с ранее ожидаемых 5,1% до 7,3%. По прогнозу Банка России годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8–8,5%.
«Уже начались досрочные перечисления пенсий за первые числа января. Они увеличены на 7,3%, как и предусмотрено принятым законом о бюджете. При этом в действующем законодательстве заложена норма об индексации пенсий по уровню фактической инфляции. По предварительным данным, годовая инфляция складывается на несколько более высоком уровне. На этот случай законодательством предусмотрены специальные полномочия правительства – после того, как в середине января Росстат даст оценку фактической инфляции за год, будет принято решение о дополнительном увеличении пенсий до этого уровня», – уточнил Котяков.
Таким образом, в феврале пенсионеры получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь. По его словам, дополнительная индексация пенсий затронет порядка 37 млн человек.
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